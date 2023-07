Il Trofeo Hoffmann entra nel vivo: si “scaldano” le 20 squadre dopo i primi duelli in campo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

A scaldare l’atmosfera di piazza delle Fornaci a Villaverla, il che è tutto dire, e come se non bastasse il caldo di questi giorni di metà luglio, ci pensano i beniamini dei venti team in ballo al Trofeo Hoffmann 2023. Si è aperta ieri sera la seconda settimana di torneo, dopo la cerimonia d’inaugurazione in grande stile di mercoledì scorso (in data 5 luglio), con tanta gente a non perdersi l’evento “fuori campo” e subito dopo i primi 5 match disputati sul panno “rosso mattone” che ricorda la storia della piazza cittadina. Legata all’archeologia industriale dei laterizi della fabbrica Trevisan, fondata ai primi del ‘900, e del forno tedesco Hoffmann a cui si deve a monte l’intitolazione.

Un pizzico di storia intorno, un’ondata di estate e il denominatore comune dello sport sano nell’accezione del pallone si fondano nella movida delle serate di luglio che stanno caratterizzando di serata in serata l’edizione n°11 della fortunata manifestazione estiva. Un evento per giovani sì ma anche per le famiglie che dal 2008 è divenuta appuntamento fisso a Villaverla per calciatori, calcettisti e i loro amici e affetti, appunto, pronti a seguirli intorno al rettangolo di gioco.

Presenti le autorità cittadine locali e la Pro loco di Villaverla nel vernissage pre-torneo, con il sindaco Enrico De Peron e l’ex primo cittadino e attuale l’assessore allo sport Ruggero Gonzo (fu tra i promotori del torneo 15 anni fa), oltre agli sponsor che hanno sostenuto il gran lavoro del dietro le quinte. Ospiti speciali le ragazze del Titanium Gym & Cheers che si sono esibite per cinque volte nel corso della prima serata, in omaggio ai cinque giocatori in campo per ogni formazione iscritta al torneo.

Venti le squadre al via, suddivise in quattro gironi da cinque componenti ciascuno. Tutte le partecipanti supereranno la fase preliminare dopo le 40 partite di qualificazione, andando ad accaparrarsi le posizioni migliori in classifica. Le prime di ogni raggruppamento subito ai quarti di finali, doppio turno di spareggi invece per tutte le altre, ad eliminazione diretta. Al giro di boa la prima fase, con 20 match disputati a lunedì sera, e stasera nuova tornata di partite prima della pausa di domani, per poi tornare ai duelli giovedì e venerdì sera sempre nel cuore di Villaverla.

Musica e street food per tutti, intorno, come da tradizione, a cura di Hoffmann Cafè che ha promosso e curato il Trofeo dopo cinque anni di stop (del 2018 l’ultima edizione) riportando gente ed entusiasmo e mettendolo subito “in piazza”, sin dalla prima serata di partite. Si andrà veloci quindi verso la data da circoletto rosso di venerdì 28 luglio 2023, quando le migliori quattro del torneo si affronteranno per le finali del 1° e del 3° posto. Con trofeo e premi in denaro in palio, oltre a tanti gadgets offerti dai vari sponsor presenti e le coppe individuali per i migliori giocatori, cannonieri, portieri e un riconoscimento dedicato al fair play. Al termine delle 58 partite ufficiali, la cerimonia di premiazioni e l’arrivederci al 2024. Non prima di ricordare Roberto Maistrello e Giampietro Maddalena, due sportivi villaverlesi alla cui memoria è dedicato il torneo.