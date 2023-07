Il noleggio auto è più di una tendenza: a Start Up la mobilità sostenibile e senza confini

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

In un’epoca in continuo mutamento caratterizzata da stravolgimenti sociali ed economici, anche il mondo delle automobili si trova ad affrontare sfide senza precedenti. Negli ultimi anni le politiche sulla mobilità sono sempre più orientate verso la sostenibilità ambientale. Il noleggio e la condivisione di auto ecologiche è una delle soluzioni che vanno in questa direzione.

‘Il negozio del noleggio’ è una realtà specializzata in questo nuovo settore: nata nel 2020 a Dueville si sta espandendo anche fuori regione. Manuel Volta rappresentante della società, racconta ai microfoni di Radio Eco Vicentino come si è evoluta questa azienda vicentina: “La nostra società è nata all’interno del gruppo Rasotto che si occupava da tempo di vendita auto, poi trasformata di recente in noleggio a lungo termine. Io sono arrivato all’interno dell’azienda di recente e in pochi anni ci siamo aperti anche al noleggio a medio e breve termine”.

Questa filosofia è nata negli Stati Uniti dove una gran parte delle auto è immatricolata per uso noleggio e anche in Italia negli ultimi anni ci è stato un forte incremento in questo settore. ‘Il negozio del noleggio ’ offre diversi servizi e opzioni: “Il nostro è un negozio unico, perché mette assieme i servizi di noleggio a breve termine (da un giorno a un mese) insieme a quello di medio termine (da 1 mese a 24 mesi) e lungo temine (da 24 mesi a 60 mesi) – spiega Volta – ci rivolgiamo ai privati, ai liberi professionisti e alle aziende: il nostro valore aggiunto non sta solamente nel noleggio dell’autovettura, ma anche quello di supportare il cliente per ogni evenienza”.

L’azienda vicentina oltre ad occuparsi di auto e veicoli commerciali, è anche specializzata nel noleggio di monopattini, e-bike e scooter, per offrire al cliente una gamma completa di possibilità per la micro mobilità urbana sostenibile. Inoltre attraverso la figura del mobilty manager, si occupa della gestione del Car pooling cioè della condivisione della propria vettura con gli altri: “Il nostro obbiettivo è quello di cambiare mentalità sulla mobilità – conclude Volta – siamo nati sul territorio vicentino e oggi abbiamo 10 sedi, siamo presenti in Lombardia ed Emilia Romagna e presto approderemo anche in Toscana per promuovere la nostra idea di mobilità aperta a tutti e senza confini”.