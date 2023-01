Anziano colto da malore nel corso della Festa di Capodanno. Soccorso in tempo un 77enne

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ha rischiato di tramutarsi in dramma il clima di festa e allegria che ha caratterizzato una delle molteplici feste dedicate alla terza età nel Vicentino per la serata di San Silvestro, e solo grazie al pronto intervento dei presenti e poi dei soccorsi sanitari del 118 si è evitato il peggio. A venire colpito da un malore durante il cenone di Capodanno è stato un 77enne di Cornedo, in quel momento presente insieme alla moglie e ad altri pensionati nella palestra della scuola maedia della cittadina dell’Agno.

La notizia poi confermata ieri dalla centrale operativa del Suem all’indomani degli interventi della sera e notte del “veglione“, viene riportata anche nell’edizione odierna del Giornale di Vicenza.

Da quanto si apprende l’uomo – le sue iniziali son L.V. – si sarebbe accasciato sul pavimento pochi minuti dopo il brindisi e gli auguri della mezzanotte. Nessuna avvisaglia precedente al malessere improvviso, con subito un volontario della Protezione civile pronto a prestare la prima assistenza in attesa di un’ambulanza inviata dal polo sanitario territoriale all’esterno del plesso scolastico “Crosara” dove, come da tradizione consolidata – a parte la pausa per la pandemia – si stava svolgendo la festa organizzata dall’associazione “Anni d’Argento”.

Fortunatamente, le condizioni dell’anziano non sono precipitate grazie all’aiuto qualificato e si è proceduto quindi con il ricovero in ospedale ad Arzignano, secondo quanto noto dopo una prima (e provvidenziale) attività di soccorso praticando la procedura di riattivazione cardiopolmonare in primis dai volontari presenti per l’evento. Il 77enne in palestra una volta stabilizzato dalla squadra di operatori sanitari giunti in codice rosso è stato affidato alle cure del reparto di rianimazione del “Cazzavillan”, in attesa di aggiornamenti la prognosi rimane riservata.