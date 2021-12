14enne investito in bici da Suv, è in gravi condizioni

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Tragedia sfiorata, ieri mercoledì 29 dicembre, quando un giovane di 14 anni stava percorrendo con la sua bicicletta viale Serenissima a Vicenza, di fronte al nuovo polo logistico Amazon. Il ragazzo è stato investito da un Suv che percorreva lo stesso tratto di strada, l’impatto è stato violentissimo e le condizioni del ragazzo sono apparse subito gravi.

Il sinistro è avvenuto prima delle 18 e le cause sono ancora al vaglio degli agenti della polizia locale intervenuta sul posto. Sembra che il giovane, P.S. le iniziali e residente in città, non si sia accorto del sopraggiungere dell’auto, una Hyundai Tucson guidata dal padovano R.S. di 70 anni, che lo ha centrato in pieno causandogli gravi lesioni tra cui un trauma cranico che lo ha visto trasportato in ospedale al San Bortolo in codice rosso, quindi con massima gravità.

Una volta giunto al nosocomio cittadino il 14enne è stato sottoposto ad intervento chirurgico. Ora gli atti redatti dalla polizia locale passeranno al pubblico ministero che nel frattempo ha aperto un fascicolo. Il traffico ha subito importanti ripercussioni anche a causa del polo commerciale e distributivo presente in zona.