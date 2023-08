Malore alla guida in A31: autista si schianta contro un tir in sosta nell’area di servizio

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si è sentito male mentre era in autostrada, è riuscito ad entrare in un’area di servizio ma qui a causa del malore si è schiantato contro un autoarticolato ed ora è ricoverato ipresso l’ospedale di Vicenza: si sarebbe trattato di un malore temporaneo, forse causato dal caldo ma senza gravi conseguenze.

E’ accaduto oggi, martedì 22 agosto, intorno a mezzogiorno lungo l’autostrada A31 Valdastico, all’interno dell’area di servizio Postumia Sud nel territorio di Bolzano Vicentino, dove un camion di medie dimensioni è andato a impattare lateralmente contro un autoarticolato fermo, a causa del malore accorso all’autista.

Il conducente del mezzo entrato nell’area di servizio, probabilmente proprio dopo essersi sentito male, ha perso il controllo del camion: ha attraversato le colonnine di un distributore danneggiando gli sfiati e delle lamiere, quindi il camion ha proseguito la corsa finendo contro una siepe e un autoarticolato parcheggiato, di cui è stato danneggiato il serbatoio con lo spandimento di 800 litri di gasolio.

I vigili del fuoco arrivati da Vicenza, hanno messo in sicurezza il mezzo, mentre l’autista è stato preso in cura dal personale del Suem 118 e trasferito in ospedale. Inibito l’uso della parte di distributore dove è avvenuto l’incidente fino al controllo dei tecnici. Sul posto il personale ausiliario dell’autostrada, la polizia stradale e l’Arpav per lo spandimento del gasolio. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 14 circa.