Schianto fra due auto e un furgone sulla Postumia: tre feriti

Drammatico schianto a tre nel primo pomeriggio a Bolzano Vicentino in via Postumia. L’incidente, che ha coinvolto due auto e un furgone, è avvenuto alle ore 14 circa e poteva avere conseguenze ben più gravi. Tre persone sono state portate in ospedale con codici di media gravità.

Una Nissan Qashqai – alla cui guida vi era B.D., 39enni di Vicenza, che stava viaggiando in direzione di Vicenza – per cause in fase di accertamento ha invaso la corsia di marcia opposta, andando a scontrarsi con una Citroen – guidata da un altro vicentino, V.M. di 30 anni – che ha finito la sua corsa contro il guardarail.

L’auto che segui da la Citroen, una Mercedes, è riuscita ad evitare il contatto con la Nissan, portandosi sulla corsia opposta, evitando altre auto che sopraggiungevano e riuscendo a rimanere in carreggiata.

La Nissan, però, ha proseguito la sua corsa, andando a schiantarsi frontalmente su un autocarro Fiat Ducato, condotto da M.Z. di anni 46 di Vicenza. Sul posto sono intervenute le ambulanze del Suem 118: i conducenti della Nissan, della Citroen e del furgone sono stati trasportati all’ospedale San Bortolo diu Vicenza in codice giallo.

Sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia locale Nordest Vicentino – distaccamento di Sandrigo – per i rilievi dell’incidente e la gestione del traffico, nonché e una squadra dei vigili del fuoco di Vicenza e un mezzo di Sicurezza Ambiente per la pulizia della strada. La circolazione del traffico alle 16 risulta ancora rallentata.