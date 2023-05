Anziano ciclista travolto da un’auto sulla Marostica: è in rianimazione

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Drammatico investimento questa mattina a Dueville lungo la strada provinciale 248 Marosticana: un anziano in bicicletta è stato travolto da un’auto e versa ora in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Vicenza.

L’incidente è avvenuto a Povolaro intorno alle ore 08:20 all’altezza del civico 24 di via Marosticana, dove ha sede Caliba Viaggi, poco lontano dal cavalcavia sulla linea ferroviaria.

Sia la bici che l’auto – una Land Rover – procedevano nella stessa direzione di marcia, ossia da Vicenza verso Sandrigo: l’impatto è stato violento e a seguito dell’urto il ciclista, un ottantenne di cui non sono state rese note le generalità, è caduto a terra riportando gravi ferite e contusioni. L’urto è avvenuto fra la parte laterale destra dell’auto e la parte laterale sinistra della bicicletta. I soccorsi sono scattati immediatamente: sul posto è giunta un’ambulanza e anche un’auto medicalizzata.

L’anziano è stato trasportato al San Bortolo in codice rosso e si trova ora ricoverato nel reparto di rianimazione in condizioni molto gravi. La prognosi è, ovviamente, riservata.

Sul posto è intervenuta una pattuglia del distaccamento di Monticello Conte Otto della polizia locale Nordest Vicentino, per i rilievi del sinistro e la regolazione della viabilità, particolarmente intensa data l’ora. Data la dinamica e il posizionamento dei veicoli coinvolti, il traffico non ha subito comunque particolari disagi.