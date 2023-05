Pattuglia dei carabinieri “scorta” un’auto con un uomo colto da malore fino in ospedale

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Missione di soccorso quasi “per caso” quella portata a termine l’altro ieri da una pattuglia della tenenza dei carabinieri di Dueville, i cui militari a bordo hanno per così dire scortato fino all’ospedale San Bortolo di Vicenza un uomo e una donna in difficoltà. Si tratta di una buona notizia, una volta tanto, visto che anche grazie all’aiuto della “gazzella” del 112 si è potuto prestare soccorso a un vicentino colto da malore in tempi rapidi.

I militari hanno fatto in pratica “da apripista” alla vettura, dopo che la stessa, mercoledì alle 8.30 circa, era stata notata in strada a Povolaro (frazione di Dueville) sulla Sp Marosticana e in posizione di netto intralcio al traffico.

Una volta che la pattuglia si è avvicinata all’auto per chiederne conto, i militari hanno capito di trovarsi di fronte a un’emergenza sanitaria: la donna a bordo dal finestrino ha richiamato l’attenzione facendo gesti con le braccia. Sul sedile passeggero si trovava un uomo in preda al panico per lo stato di sofferenza, sulla cinquantina d’anni preda a forte sudorazione e con una fitta al torace continua.

A quel punto l’equipaggio del 112 ha optato per la “scorta”, dopo aver avvertito il Suem tramite i canali delle forze dell’ordine e verificato in rapidamente che la donna se la sentisse di guidare comunque il mezzo. In questo modo si sono accelerati i tempi per raggiungere il polo medico attrezzato più vicino e consentire le cure all’uomo sofferente ma sempre rimasto cosciente, in seguito ricoverato in pronto soccorso.

Il 51enne, una volta giunto al San Bortolo, è stato accompagnato su una carrozzina dagli stessi militari di stanza a Duevulle. Dopo la presa in carico è stato posto sotto osservazione e avviati gli accertamenti diagnostici di rito.