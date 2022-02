Tutti i Comuni del Vicentino al voto nella prossima tornata elettorale

Sono dieci i Comuni del Vicentino chiamati alle urne per rinnovare l’amministrazione municipale. Dopo due anni di elezioni a settembre (nel 2020 e nel 2021), il 2022 segna il ritorno alle votazioni in primavera. Le date non sono ancora certe, ma dalle ultime comunicazioni i giorni potrebbero essere il 22-23 maggio con il secondo turno il 5-6 giugno oppure il 29-30 maggio con secondo turno il 12-13 giugno. Entro la fine della settimana, però, dovrebbero arrivare dal Ministero dell’Interno notizie certe.

Nel Vicentino solo in un Comune in cui sono previste le amministrative si potrebbe andare al ballottaggio, ovvero Thiene dove la popolazione supera di gran lunga i 15 mila abitanti necessari per andare al secondo turno di voto. Qui la campagna elettorale è già iniziata ufficialmente con la presentazione dei candidati Giampi Michelusi, Daniele Apolloni e Manuel Benetti che mirano alla poltrona del sindaco uscente Giovanni Casarotto in carico per due mandati. Altro Comune al voto nel bassanese è Rosa (che non raggiunge i 15 mila abitanti per poco) con il sindaco uscente Paolo Bordignon in quota Lega, che tra maggio e giugno conclude il suo secondo mandato.

Si vota anche a Brendola (6.722 abitanti) dove il sindaco uscente è Bruno Beltrame eletto nel 2017 con il 35% delle preferenze con la civica “Uniti per Brendola”, dopo il commissariamento del Comune. Sono chiamati alle urne anche i cittadini di Marano Vicentino (9.662), dove da 5 anni è in carica Marco Guzzonato, che con tutta probabilità tenterà anche il secondo mandato. Situazione simile anche a Romano d’Ezzelino (appena sotto ai 15 abitanti), guidato dal 2017 dal sindaco Simone Bontorin che pare sarà in lizza anche per l’incarico 2022-2026. Bontorin viene da un anno davvero difficile sia professionalmente che umanamente a causa della perdita prematura di due “capisaldi” della sua giunta come il vicesindaco Lorenzo Zen e l’assessore Mauro Salvemini venuti a mancare nel 2021 a causa di un malore.

Termina l’esperienza da sindaco (perché arrivato ai 10 anni di amministrazione) anche Giuliano Stivan, primo cittadino di Sandrigo (8.392 abitanti). Alle urne nella prossima tornata elettorale anche il paese confinante, Schiavon (2.600 abitanti): qui si va al voto non per la naturale scadenza del mandato, ma perché purtroppo lo scorso ottobre è venuta a mancare improvvisamente la sindaca Mirella Cogo. Nell’ultima tornata amministrativa comunale, nel 2019, da unica candidata alla carica a capo della lista Civica “L’Unione”, era stata eletta per la terza volta grazie a 1.520 preferenze. Anche Sarego (6.641 abitanti) è tra i Comuni in cui si vota per il primo cittadino, che al momento è Roberto Castiglion (Movimento 5 Stelle) che sta per finire i suoi 10 anni di incarico.

Elezioni in vista, poi, anche a Villaverla (6.169 abitanti) dove il sindaco Ruggero Gonzo conclude il suo secondo mandato e alcuni rumors fanno pensare che la vicesindaca Maria Cristina Greselin non sarà tra i candidati a succedergli. Ultimo (in questo elenco) Comune al voto del Vicentino nella primavera 2022 è Val Liona (6.169 abitanti), dove le elezioni amministrative si sono tenute per la prima volta nel 2017 (dopo la fusione fusione di Grancona e San Germano dei Berici) con la vittoria di Maurizio Fipponi che, dunque, potrebbe ricandidarsi anche per questa tornata elettorale.