Carnevale, baccalà e libri: gli eventi del week end (con un occhio al meteo)

Ancora Carnevale, ma anche tradizione culinaria vicentina e letteratura andranno a caratterizzare le proposte e gli eventi del prossimo fine settimana nel vicentino. Ne hanno parlato Gianni Manuel e Martina Polelli ai microfoni di “Festa Italiana“, la rubrica di Radio Eco Vicentino che fa il punto sugli eventi del territorio (e non solo).

Numerose anche per questo week end le iniziative carnevalesche. L’intera provincia di Vicenza (da Fara Vicentino a Valdastico, passando per Malo, Isola Vicentina e Zanè) verrà animata da sfilate e altri eventi collaterali, meteo permettendo. A Gallio, domenica 11 febbraio, ritrovo in piazza Italia per la sfilata delle maschere. A Thiene la sfilata notturna prevista per questa sera è stata annullata causa maltempo e posticipata al 16 febbraio.

A Velo d’Astico l’Agriturismo e Fattoria Didattica “Chiocciola di Bosco” propone, sabato, laboratori creativi per bambini dai 5 ai 10 anni, con tanto di merenda di metà mattina, pranzo e festa in maschera. A Vicenza, nella giornata odierna, è in programma l’arrivo delle maschere veneziane in Corte dei Bissari, mentre la mostra mercato con il Carnevale dei Piccoli, il San Valentino dei Grandi e il Dottor Sorriso, prevista per domani, è stata annullata in ragione del maltempo e posticipata a domenica 18 febbraio.

Terminato l’elenco degli eventi carnevaleschi, vale la pena di segnalare a Camporovere di Roana, a partire da domani, l’appuntamento con le Giornate del Baccalà. Per celebrare il mercoledì delle Ceneri, la Locanda alla Stella organizza cene con menù interamente dedicato al baccalà (dai bigoli al baccalà alla pizza al baccalà, dal baccalà mantecato con i crostini agli gnocchi al baccalà, passando per la polenta e baccalà e molto altro ancora). Un’iniziativa imperdibile per gli amanti di questa pietanza icona della gastronomia vicentina.

Infine, per gli appassionati della lettura, tappa a Bassano del Grappa, oggi venerdì 9 febbraio, presso la libreria la Bassanese per un incontro con il giornalista e storico Francesco Jori, autore del libro ‘Veneti, ricettario della memoria’. Dialoga con l’autore Paola Tantulli, direttore editoriale delle Edizioni Biblioteca dell’Immagine.

Gabriele Silvestri