Maxi operazione contro il traffico internazionale di droga: sequestrati 450 chili di cocaina

Una vasta operazione contro il traffico internazionale di droga è in corso da stamane fra Vicenza, Trento e Reggio Calabria.

Come riporta l’Ansa, sono 12 le persone arrestate e 450 i chilogrammi di cocaina – in arrivo dal Sud America – sequestrata.

Nel blitz conclusivo delle indagini, scattato all’alba, sono coinvolti agenti della Squadra Mobile della Questura di Vicenza, il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato ed il Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Vicenza. A coordinare l’operazione, la Direzione Distrettuale Antimafia di Venezia.

Nell’ambito dell’attività investigativa, le fiamme gialle vicentine hanno svolto specifici accertamenti sui patrimoni degli indagati procedendo, come disposto dal Gip, alla misura del sequestro preventivo, ai fini della confisca, di denaro, beni o altre utilità nella disponibilità di alcuni indagati, per un valore di circa 246 mila euro.

“Penso abbia dell’incredibile – ha dichiarato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia – che in questo clima di lutto che stiamo vivendo ormai da un anno vi sia chi, con cinismo e indifferenza, pensa al facile arricchimento come mercante di morte. Oltre al crimine, si rende protagonista anche di un pesante oltraggio verso tutti coloro che, travolti dalla crisi pandemica ed economica, si stanno battendo ogni giorno per la vita dei cittadini, la sopravvivenza delle attività produttive e per assicurare il futuro della nostra società. Ringrazio gli uomini e le donne delle Fiamme Gialle, della Polizia e della DIA che ancora una volta sono intervenuti con tempestività e professionalità”.

Notizia in aggiornamento