REWIND 2020 (8) – Le cinque notizie più cliccate di NOVEMBRE su Eco Vicentino

Penultimo round con la rubrica proposta da Eco Vicentino e che ripercorre tutte le tappe di interesse dei nostri lettori nel corso del 2020. Il tempo da adottare è l’imperfetto, visto che eventi e notizie riguardano un arco di tempo distante meno di due mesi. E una notizia da catalogare correttamente di cronaca ma anche una curiosità per il grande seguito che suscitato: la più letta in assoluto del mese – e la seconda guardando al 2020 al completo – riguarda l’evasione fiscale di colf e badanti sull’Altopiano dei 7 Comuni, che ha totalizzato circa 60 mila clic, travalicando i confini del Vicentino e del Veneto.

A seguire in ordine di “classifica” la proroga di quello che è stato definito in più occasioni come mini lockdown nella zona Ovest Vicentino, a cui si è aggiunto nella seconda fase anche il comune di Recoaro Terme e una notizia di costume, con la sfilata con ospite speciale avvenuta nel Teatro Comunale di Thiene, interdetto al pubblico e agli spettacoli a causa della pandemia. L’approfondimento proposto sulle tre persone inghiottite nel nulla delle montagne vicentine nell’arco di 10 mesi trova ampio consenso tra i lettori, mentre l’aggressione a un carabinieri di Schio da parte di un gruppo di stranieri è la notizia di cronaca più cliccata in Altovicentino.

EXTRA. Tra le buone notizie di novembre l’abbattimento dei tempi di percorrenza sul tragitto Malo/Bassano e Bassano/Vicenza grazie all’apertura di un terzo tratto della Superstrada Pedemontana Veneta. Nessuna cerimonia di inaugurazione è stata prevista in quest’occasione, in rispetto delle regole anticontagio. Tra le curiosità che hanno destato più riscontro da parte dei lettori la rubrica domenicale firmata da Mirko Cocco che porta a scoprire luoghi naturali poco noti del Vicentino: la piccola valle Valdiezza viene (stra) letta e, probabilmente, visitata grazie anche all’artcolo del nostro giovane ma esperto “esploratore”.