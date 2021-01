REWIND 2020 (6) – Le cinque notizie più cliccate di GIUGNO su Eco Vicentino

La rubrica quotidiana che apre l’anno nuovo giunge a metà del guado con la carrellata di notizie che hanno trovato più riscontro nel mese di giugno 2020 (per precedenti di maggio, aprile, marzo, febbraio e gennaio clicca sopra ciascuno). Con la libertà di movimento ritrovata si assiste però a una serie di drammi struggenti nel territorio vicentino, che piange giovani vite spezzate. Nonostante la morsa del Covid-19 allenta la presa, in corrispondenza della bella stagione gradualmente in arrivo e del rialzo delle temperature, il mese di giugno sarà il più difficile per quanto riguarda il bilancio di persone morte in incidenti di diverso genere, tra cui due bambini.

Ai primi di giugno, due terribili tragedie: l’incidente in moto sul Grappa in cui perdono la vita padre e figlia originari di Thiene, residenti a Molina di Malo. Per Filippo Bonin e la piccola Gloria, di soli 11 anni, a nulla sono valsi i soccorso lo scorso 1 giugno. Aveva solo due anni in più Mattia Storti, alunno di seconda media di Cornedo Vicentino che ha perso la vita nel torrente Agno mentre trascorreva qualche ora con gli amici, dopo un tuffo fatale, per annegamento. Dolore profondo che lega invece a fine mese Zanè al Salento, dove una giovane ingegnere di 44 anni, madre di due figli, accusa un malore in spiaggia mentre si trovava in vacanza con la famiglia. Tre drammi che hanno segnato quei giorni di giugno, ai quali si aggiunge una morte sul posto di lavoro ad Altavilla. Dove Fabio Cecchetto, 48enne addetto allo scarico merci, viene trovato esanime nel piazzale. Queste non saranno le uniche tragedie nel Vicentino nel mese più nero, ma a farsi spazio tra le notizie di cronaca emerge l’inaugurazione – in sordina – del casello di Malo della Spv, che permetterà di collegare intano Malo e Breganze, agevolando gli spostamenti tra Altovicentino e area bassanese.

EXTRA. Si tratta di una notizia anch’essa di cronaca, ma danni a parte suscita più che altro curiosità diffusa la pioggia che che in seguito a una acquazzone particolarmente violento ha messo in ginocchio il punto vendita Unieuro di Thiene. Un video che mostra lo scoscio d’acqua all’interno dell’esposizione diventa virale: nessuna si farà male e il soffitto verrà riparato in tempi rapidi. Riguardo alle buone news, un segnala di luce proviene dalla dichiarazione di Covid-free dedicata all’ospedale di Santorso. Anche se il futuro prossimo rivelerà che si assisterà solo a un armistizio temporaneo.