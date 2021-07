17enne investito da un’auto in centro: è in gravi condizioni

Giornata terribile ieri sulle strade del vicentino, con una serie di gravi incidenti che hanno coinvolto pedoni, come nel caso delle due vittime a Vicenza e Romano d’Ezzelino, e ciclisti (come avvenuto a Zanè e, la sera precedente, con il bimbo di quasi tre anni travolto in biciclettina a Sossano).

L’ultimo incidente registrato, in ordine di tempo, vede un 17enne ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Vicenza, in gravissime condizioni, dopo essere stato investito venerdì sera da un’auto mentre era in sella alla sua bicicletta a Sovizzo, nella centrale via Roma.

Il ragazzo si è schiantato contro un’auto intorno alle 20.30, pochi attimi dopo essere uscito di casa: l’impatto è stato molto violento, tanto che ha sfondato il parabrezza dell’utilitaria. L’automobilista non sarebbe riuscito ad evitare l’impatto. Sul posto sono giunti subito anche i genitori del giovane, che hanno assistito all’intervento dei sanitari del Suem 118, giunti sul posto con un’ambulanza. Il 17enne ha riportato un grave trauma cranico e toracico. Sul posto, i carabinieri di Montecchio Maggiore.